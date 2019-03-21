Глава полиции Ямала рассказал, когда у южных ворот региона заработает КПП

На въезде на Ямал снова появится КПП, когда трасса станет федеральной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава УМВД РФ по ЯНАО Александр Удовенко, выступая перед депутатами Заксобрания, рассказал о судьбе Крамовского поста, который называют южными воротами Ямала. Это один такой КПП на Ямале, который расположен на единственной автомобильной трассе, соединяющий полуостров с соседними регионами. Уже много лет пост не функционирует, потому что это невозможно по юридическим причинам.

«Согласно законам, КПП (контрольно-пропускные пункты) могут располагаться только на дорогах федерального значения (трасса Салехард — Сургут, где расположен Крамовский пост, является региональной — прим. ред.). Насколько я знаю, сейчас проводится работа по передаче этого участка дороги в федеральную собственность. Как только это произойдет, у меня появится право обратиться в Министерство внутренних дел, при поддержке правительства Ямала и губернатора, о важности и необходимости создания этого подразделения», — рассказал Александр Удовенко.

В настоящий момент здание Крамовского поста отремонтировано, там установлено оборудование для фото- и видеофиксации нарушений. Но пока пост используется только как вспомогательный при необходимости — во время сложных зимних условий на дороге — для помощи водителям, во время рейдовых мероприятий — для задержания преступников.