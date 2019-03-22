Свердловская область потеряла лидерство в конкурсе президентских грантов

Эксперт: общественники «нагружены» предыдущими проектами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Фонд президентских грантов подвел итоги подачи заявок на первый конкурс 2019 года: заявлено 9011 проектов из 72 регионов РФ. Свердловская область оказалась нынче не в числе лидеров по этому показателю.

«Самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области — они подали 419 проектов, — сообщил Фонд президентских грантов. — На втором месте Республика Татарстан, из которой поступило 395 проектов, на третьем — Республика Башкортостан с 268 инициативами».

Описания всех проектов, поданных на конкурс, опубликованы на сайте ФПГ. Согласно эти данным, от Свердловской области поступило 219 проектов. Ранее регион не раз был в числе лидеров среди субъектов РФ, например, во втором конкурсе 2018 года Свердловская область заняла третье место, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

«Наши НКО не „обленились“, а благоразумно снизили активность. Причин может быть множество, например, то, что они и так загружены работой, — прокомментировала итоги руководитель АНО „Открытый город“, администратор паблика „НКО Урала“ Анна Клещева. — Все самые сильные уже выиграли по два-три конкурса и теперь тонут в отчетности (шутка!). Некоторые НКО стали настолько уверены, что подают по одному проекту без страховочных вариантов».

Много заявленных на новый конкурс проектов посвящено патриотическому воспитанию («Казачата»), развитию спорта, особенно детского («Детский забег «В светлое будущее»), а также съемкам документальных фильмов и кинофестивалям. Как всегда, активны музыканты.

«„Уральская Ночь Музыки“ (к которой уже возникали вопросы — прим. ред.) продолжает жечь и заявлять многомиллионные проекты, — замечает Клещева, — Причем через разные партнерские НКО, поэтому им в случае победы не надо будет выбирать один». Через три разных проекта команда «ночи музыки» просит у президента почти 16 млн рублей.

По словам Клещевой, на некоторые важные социальные направления подано очень мало заявок. «На зоозащиту — пять заявок, на укрепление межнациональных отношений — тоже пять (это в нашем-то многонациональном регионе!), на поддержку молодых талантов в области культуры и искусства — две заявки, а на долгосрочные проекты вообще ни одной, — говорит эксперт. — Зато все больше становится проектов, где благополучатели — дети с особенностями здоровья, в основном с ментальными нарушениями».