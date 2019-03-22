21 марта 2019

Свердловская область потеряла лидерство в конкурсе президентских грантов

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:12
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Заседание Фонда президентских грантов. Москва, фонд президентских грантов
Эксперт: общественники «нагружены» предыдущими проектамиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Фонд президентских грантов подвел итоги подачи заявок на первый конкурс 2019 года: заявлено 9011 проектов из 72 регионов РФ. Свердловская область оказалась нынче не в числе лидеров по этому показателю.

«Самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области — они подали 419 проектов, — сообщил Фонд президентских грантов. — На втором месте Республика Татарстан, из которой поступило 395 проектов, на третьем — Республика Башкортостан с 268 инициативами».

Описания всех проектов, поданных на конкурс, опубликованы на сайте ФПГ. Согласно эти данным, от Свердловской области поступило 219 проектов. Ранее регион не раз был в числе лидеров среди субъектов РФ, например, во втором конкурсе 2018 года Свердловская область заняла третье место, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

«Наши НКО не „обленились“, а благоразумно снизили активность. Причин может быть множество, например, то, что они и так загружены работой, — прокомментировала итоги руководитель АНО „Открытый город“, администратор паблика „НКО Урала“ Анна Клещева. — Все самые сильные уже выиграли по два-три конкурса и теперь тонут в отчетности (шутка!). Некоторые НКО стали настолько уверены, что подают по одному проекту без страховочных вариантов».

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Много заявленных на новый конкурс проектов посвящено патриотическому воспитанию («Казачата»), развитию спорта, особенно детского («Детский забег «В светлое будущее»), а также съемкам документальных фильмов и кинофестивалям. Как всегда, активны музыканты.

«„Уральская Ночь Музыки“ (к которой уже возникали вопросы — прим. ред.) продолжает жечь и заявлять многомиллионные проекты, — замечает Клещева, — Причем через разные партнерские НКО, поэтому им в случае победы не надо будет выбирать один». Через три разных проекта команда «ночи музыки» просит у президента почти 16 млн рублей.

По словам Клещевой, на некоторые важные социальные направления подано очень мало заявок. «На зоозащиту — пять заявок, на укрепление межнациональных отношений — тоже пять (это в нашем-то многонациональном регионе!), на поддержку молодых талантов в области культуры и искусства — две заявки, а на долгосрочные проекты вообще ни одной, — говорит эксперт. — Зато все больше становится проектов, где благополучатели — дети с особенностями здоровья, в основном с ментальными нарушениями».

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