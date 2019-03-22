21 марта 2019
20 марта 2019

Вахтовик предупредил об угрозе взрыва на вокзале в ХМАО

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 16:10
Размер текста
-
17
+
Клипарты и адресники. Сургут, перрон, жд вокзал сургут
На сургутском вокзале сегодня было много людей в формеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте во время стоянки поезда «Казань — Новый Уренгой» 28-летний пассажир заявил о том, что железнодорожный вокзал заминирован. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УРФО.

«Мужчина из Екатеринбурга ехал в Сургут. Уже в пути следования от других пассажиров поступали жалобы на его неадекватное поведение. На перроне его ожидали сотрудники линейного отдела полиции, которым он и сообщил о якобы заминированном сургутском железнодорожном вокзале», — прокомментировали в силовом ведомстве.

Проведенная полицией проверка здания показала, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Мужчина был доставлен на медицинское освидетельствование. Ему будет выписан административный протокол за мелкое хулиганство из-за своего поведения в поезде. А затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...