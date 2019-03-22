Вахтовик предупредил об угрозе взрыва на вокзале в ХМАО

В Сургуте во время стоянки поезда «Казань — Новый Уренгой» 28-летний пассажир заявил о том, что железнодорожный вокзал заминирован. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УРФО.
«Мужчина из Екатеринбурга ехал в Сургут. Уже в пути следования от других пассажиров поступали жалобы на его неадекватное поведение. На перроне его ожидали сотрудники линейного отдела полиции, которым он и сообщил о якобы заминированном сургутском железнодорожном вокзале», — прокомментировали в силовом ведомстве.
Проведенная полицией проверка здания показала, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Мужчина был доставлен на медицинское освидетельствование. Ему будет выписан административный протокол за мелкое хулиганство из-за своего поведения в поезде. А затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.