Мединский объяснил, как свести его с ума

Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что не может жить без критики, и без нее он бы сошел с ума. Об этом он заявил в рамках открытого интервью в Москве.
Публичные высказывания недовольства, по мнению министра, позволяют трезво посмотреть на себя со стороны. «Любую власть критикуют. Я очень доволен, что меня критикуют, потому что если бы не критиковали, то кукушка бы съехала быстро», — цитирует Мединского РИА «Новости».
Главным поводом для критики Мединского была его диссертация. Сразу несколько ученых усомнились в справедливости получения министром ученой степени, обвинив его в полной ненаучности, абсурдности, некорректном использовании источников и нелепых исторических ошибках, говорящих о невежестве главы Минкульта РФ. Однако глава Минобрнауки поставила точку в деле о его диссертации и отказалась лишать его степени доктора наук, отмечает агентство Nation News.