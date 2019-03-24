23 марта 2019

Мединский объяснил, как свести его с ума

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 11:04
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Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
По мнению Мединского, критика позволяет оценить себя другими глазамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что не может жить без критики, и без нее он бы сошел с ума. Об этом он заявил в рамках открытого интервью в Москве.

Публичные высказывания недовольства, по мнению министра, позволяют трезво посмотреть на себя со стороны. «Любую власть критикуют. Я очень доволен, что меня критикуют, потому что если бы не критиковали, то кукушка бы съехала быстро», — цитирует Мединского РИА «Новости».

Главным поводом для критики Мединского была его диссертация. Сразу несколько ученых усомнились в справедливости получения министром ученой степени, обвинив его в полной ненаучности, абсурдности, некорректном использовании источников и нелепых исторических ошибках, говорящих о невежестве главы Минкульта РФ. Однако глава Минобрнауки поставила точку в деле о его диссертации и отказалась лишать его степени доктора наук, отмечает агентство Nation News.

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