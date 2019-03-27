В Югре со второй попытки не могут достроить элитную высотку

Дольщики жилищного комплекса «Восход» переменной этажности и с подземным паркингом готовят обращение в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой. Они обеспокоены переносом сроков окончания строительства высотки. Об этом представители инициативной группы рассказали «URA.RU».
«Я вступила в долевку в 2015 году на этапе котлована, тогда застройщиком была компания „Югра-Консалтинг“. Они обещали сдать дом в 2017 году, но этого не произошло, фирма подала на банкротство. Достраивать взялась компания „ВостокСтрой-Капитал“. Но и они тоже просрочили сроки», — рассказала агентству одна из дольщиц. Ранее «URA.RU» уже писало о том, что в отношении руководства акционерного общества «Югра-Консалтинг», которое принадлежало городской администрации, возбуждено уголовное дело. Оно обвиняется в выводе денег из компании. ОАО «Югра-Консалтинг» по решению арбитражного суда ХМАО признано банкротом.
Новый застройщик — компания «ВостокСтрой-Капитал», по словам дольщиков, изначально обещала сдать высотку прошлой весной, потом в качестве срока окончания строительства назывался декабрь 2018 года. Однако сургутяне по-прежнему ждут выдачи ключей от квартир. В беседе с корреспондентом «URA.RU» генеральный директор фирмы Владимир Колядин заявил, что высотка будет готова к 30 июня: «Всем дольщикам отправлено извещение с уведомлением об окончании сроков строительства». Клиенты компании, тем временем, намерены обратиться в суд с требованием о возмещении компенсации за перенос сроков сдачи высотки в эксплуатацию. Источник в администрации Сургута рассказал «URA.RU», что в мэрии следят за развитием ситуации и застройщику должно хватить времени, чтобы сдать дом нынешним летом.