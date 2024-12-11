Энергетики Сургута предупредили дачников о санкциях за хищение электроэнергии

В Сургуте и Сургутском районе энергетики с начала года выявили порядка 600 случаев бездоговорного потребления энергоресурсов. Больше всего случаев хищения электроэнергии зафиксировали в дачных поселках «Победит-1» и «Победит-2». Там специалисты «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС) оформили более 250 актов о бездоговорном потреблении. В пресс-службе компании рассказали URA.RU о рисках самовольного подключения к электросетям.
«По законодательству, при отсутствии договора энергоснабжения стоимость энергопотребления рассчитывается не по приборам учета. Сумма, которую должен оплатить „бездоговорник“, кратно выше фактически использованной электроэнергии. Это от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей», — отметил заместитель исполнительного директора предприятия Сергей Ковин.
В энергокомпании уточнили, что не будут ограничивать энергоснабжение для выявленных нарушителей в зимнее время. Им предложили в досудебном порядке добровольно погасить задолженность за использование энергоресурса. Часть из них уже обратились в ресурсоснабжающую компанию для заключения договора поставки электроэнергии и составления индивидуального графика оплаты долга. Те, кто отказываются оплачивать задолженность, получают иски в суд. В результате нарушителям может грозить административный штраф, а, в случае крупного хищения электроэнергии — уголовная ответственность.
«В зимнее время бездоговорное потребление электроэнергии в дачных кооперативах приводит к значительному росту нагрузок на энергообъекты. Оно влияет на надежность электроснабжения потребителей, поскольку может способствовать выходу из строя оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, несанкционированные самовольные подключения к электросетям могут приводить к коротким замыканиям и пожарам», — добавил Сергей Ковин.
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