Силовики ХМАО поймали афериста на схеме по продаже несуществующих авто

Полицейские Октябрьского района ХМАО во время командировки задержали жителя Великого Новгорода, подозреваемого в мошенничестве с продажей автомобилей. Он получал аванс за машины и исчезал, сообщила окружная полиция на официальном сайте.
«Полицейские ОМВД России по Октябрьскому району в ходе служебной командировки задержали 39-летнего жителя Великого Новгорода, подозреваемого в продаже фейковых автомобилей. По версии следствия, в декабре прошлого года он разместил объявления о продаже машин по заниженной цене, обманув покупателя из ХМАО, который перевел аванс, но так и не получил ни деньги, ни автомобиль», — отметили в полиции.
Следствие установило, что в декабре прошлого года мужчина выставил автомобили ВАЗ и BMW на торговой площадке в интернете по заниженной цене. Один из покупателей перевел аванс в размере 50 тысяч рублей, но так и не получил товар. В ходе расследования выявлены еще три подобных случая, в результате которых общий ущерб составил 120 тысяч рублей.
По всем эпизодам начато уголовное расследование. Сейчас выясняют, может ли этот человек быть причастен к другим похожим преступлениям. Мужчине назначена мера пресечения — подписка о невыезде. Ранее он не был судим. Пострадавшие получили компенсацию ущерба.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Когалыма (ХМАО) лишился машины, пытаясь спасти свой личный кабинет на «Госуслугах». Мошенники убедили мужчину, что ему следует оформить кредит и продать автомобиль для сохранения личных данных и банковских счетов.
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