Жительница ХМАО пожаловалась на обман со стороны каршеринга

Жительница Лангепаса (ХМАО) обратилась за помощью к тюменскому депутату после конфликта с каршерингом из Тюмени. Женщина пожаловалась на действия крупной каршеринговой организации, которая предъявила ей иск на 600 тысяч рублей за якобы неоплаченную аренду автомобиля, сообщил депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин в своем telegram-канале.
«Жительница Лангепаса взяла в Тюмени машину в каршеринге, но после ДТП, несмотря на возврат автомобиля, обнаружила, что переподписанные документы содержат новые условия аренды. Теперь компания требует с нее 600 тысяч рублей за якобы неоплаченное использование авто», — написал Вершинин в своем посте.
По словам депутата, женщина взяла автомобиль в аренду на три дня во время визита в Тюмень. После ДТП машину передала охраннику компании, но не получила документ о возврате. Позднее ее пригласили переподписать бумаги, и, как выяснилось, условия договора были изменены. Документы предполагали не аренду на три дня, а использование автомобиля в течение нескольких месяцев.
По информации от инсайдера URA.RU, югорчанка пользовалась услугами компании «Никко Моторс». Агентство направило запрос в каршеринг. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о росте жалоб на каршеринговые организации в Тюмени. В одном из случаев клиенты также столкнулись с изменением условий договора и взысканиями на крупные суммы.
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