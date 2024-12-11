11 декабря 2024

Заведующая соццентром из ХМАО пойдет под суд за фиктивное трудоустройство знакомых

Прокуратура ХМАО обвинила заведующую отделением соццентра в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Ханты-Мансийске
Суд рассмотрит дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске прокуратура передала в суд уголовное дело против заведующей медицинским отделением Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям. Женщину обвиняют в том, что она фиктивно устроила троих знакомых на работу в учреждение. Они не выполняли свои обязанности, но получали зарплату, сообщает прокуратура ХМАО на официальном сайте.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей медицинским отделением бюджетного учреждения автономного округа „Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям“. Обвиняемая фиктивно трудоустроила в учреждение троих знакомых, которые фактически трудовые функции по оказанию медицинской помощи не исполняли, при этом заработная плата им начислялась и выплачивалась», — указано в публикации ведомства.

Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Ущерб бюджету округа оценили в 250 тысяч рублей. Во время следствия обвиняемая возместила ущерб. После того как обвинительное заключение было утверждено, дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующая детсадом в ХМАО пойдет под суд за кражу шести миллионов рублей. Она присваивала премии работников, а также составила фиктивные трудовые договоры по двум должностям: сотрудники не работали, а зарплата выплачивалась.

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В Ханты-Мансийске прокуратура передала в суд уголовное дело против заведующей медицинским отделением Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям. Женщину обвиняют в том, что она фиктивно устроила троих знакомых на работу в учреждение. Они не выполняли свои обязанности, но получали зарплату, сообщает прокуратура ХМАО на официальном сайте. «Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей медицинским отделением бюджетного учреждения автономного округа „Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям“. Обвиняемая фиктивно трудоустроила в учреждение троих знакомых, которые фактически трудовые функции по оказанию медицинской помощи не исполняли, при этом заработная плата им начислялась и выплачивалась», — указано в публикации ведомства. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Ущерб бюджету округа оценили в 250 тысяч рублей. Во время следствия обвиняемая возместила ущерб. После того как обвинительное заключение было утверждено, дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что экс-заведующая детсадом в ХМАО пойдет под суд за кражу шести миллионов рублей. Она присваивала премии работников, а также составила фиктивные трудовые договоры по двум должностям: сотрудники не работали, а зарплата выплачивалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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