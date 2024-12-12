Более трети жителей ХМАО планируют завести детей в ближайшие три года

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Почти 40 % югорчан планируют стать родителями
Почти 40 % югорчан планируют стать родителями Фото:

Почти 40% югорчан планируют стать родителями в течение трех лет. Об этом говорится в исследовании, которое провели сотрудники Института демографии имени Вишневского. Результаты работы опубликованы на официальном сайте НИУ ВШЭ.

«Согласно результатам исследования, порядка 38% опрошенных жителей ХМАО планируют завести детей в течение ближайших трех лет. И еще 33% хотели бы завести детей в более отдаленной перспективе», — сказано в документе.

В стихийном уличном опросе приняли участие 934 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 39 лет из Сургута, Ханты-Мансийска, и Когалыма. Около 20% опрашиваемых мужчин планируют завести троих детей. Исследователи выяснили, что на желание заводить детей у жителей ХМАО влияет наличие высшего образования, партнера и стабильной работы.

Департамент внутренней политики ХМАО-Югры предоставил URA.RU последние данные о рождаемости в регионе. Так, за первое полугодие 2024 года в Югре родилось 12 363 ребенка. За 10 лет население округа увеличилось за счет рождения детей на 10,6%.

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Почти 40% югорчан планируют стать родителями в течение трех лет. Об этом говорится в исследовании, которое провели сотрудники Института демографии имени Вишневского. Результаты работы опубликованы на официальном сайте НИУ ВШЭ. «Согласно результатам исследования, порядка 38% опрошенных жителей ХМАО планируют завести детей в течение ближайших трех лет. И еще 33% хотели бы завести детей в более отдаленной перспективе», — сказано в документе. В стихийном уличном опросе приняли участие 934 мужчин и женщин в возрасте от 15 до 39 лет из Сургута, Ханты-Мансийска, и Когалыма. Около 20% опрашиваемых мужчин планируют завести троих детей. Исследователи выяснили, что на желание заводить детей у жителей ХМАО влияет наличие высшего образования, партнера и стабильной работы. Департамент внутренней политики ХМАО-Югры предоставил URA.RU последние данные о рождаемости в регионе. Так, за первое полугодие 2024 года в Югре родилось 12 363 ребенка. За 10 лет население округа увеличилось за счет рождения детей на 10,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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