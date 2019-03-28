Олег Чиркунов занимается виноделием Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов удалил со своей страницы в Instagram пост, посвященный покупке вина «Вдова Клико». Сразу после публикации на снимок обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.

Причины удаления публикации остались неизвестны. С момента исчезновения поста бывший губернатор успел опубликовать новое фото — со своего обеда. Чиркунов распробовал поросенка по-шаблизски с бокалом белого вина. Менее чем за сутки пост собрал почти 500 лайков. Предыдущая публикация экс-губернатора, посвященная покупке нескольких коробок «Вдова клико», впечатлила Ксению Собчак. В своем telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая выложила скрин фотографии и отметила, что «бывший губер Пермского края неплохо закупился». Стоимость приобретенного Veuve Clicquot «La Grande Dame» 2006 года варьируется от 16 до 25 тысяч рублей за бутылку.

ФОТО: olegchirkunov@Instagram/«Кровавая барыня»

Олег Чиркунов возглавлял Пермский край с 2005 по 2012 годы. С 1994 года, после работы в торговом представительстве в Швейцарии, он начал сотрудничество с ГК «ЭКС», а спустя три года возглавил структуру. В 2014 году экс-чиновник перебрался во Францию, где занялся виноделием. В феврале стало известно, что один из екатеринбургских магазинов Чиркунова закрылся.