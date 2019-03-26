Бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов в своем instagram-аккаунте похвастался новым приобретением — партией вина «Вдова Клико». На публикацию неожиданно отреагировала телеведущая Ксения Собчак.
Как рассказал Чиркунов своим подписчикам, до последнего момента он считал «Вдову Клико» попсой, но после дегустации изменил свое мнение и прикупил несколько коробок. Собчак перепостила публикацию Чиркунова в своем telegram-канале «Кровавая барыня», заметив, что «бывший губер Пермского края неплохо закупился». Стоимость приобретенного Veuve Clicquot «La Grande Dame» 2006 года варьируется от 16 до 25 тысяч рублей за бутылку.
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Почему-то я всегда думал, что Вдова Клико - это попса, отличная реклама, за которой скрывается неплохо сделанное, но ничем не выдающееся вино. Оказалось, что кроме оранжевой этикетки с отличным маркетингом есть ещё и несколько совершенно замечательных вин. Недавно выпущенное на рынок «экстра брют экстра олд», насыщенное, но очень свежее, вкусные миллезимы и совсем юная «Grande Dame». 2008 урожай ее ещё не выпущен, дегустировали 2006. Он и был куплен для хранения. #chirkunovtravel #veuvecliquot
Олег Чиркунов возглавлял Пермский край с 2005 по 2012 годы. С 1994-го, после работы в торговом представительстве в Швейцарии, он стал сотрудничать с ГК «ЭКС», а спустя три года начал руководить бизнесом. В 2014 году экс-чиновник перебрался во Францию, где занялся виноделием. В феврале стало известно, что один из екатеринбургских магазинов Чиркунова закрылся — торговую точку ждет ребрендинг.