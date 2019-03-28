Известная российская активистка, соучредитель Фонда поддержки социальных молодежных проектов и инициатив «Молодежь страны» Анастасия Исмакова переехала на Ямал. С 27 марта она возглавляет аппарат региональной общественной палаты. Ее кандидатура была выдвинута членами общественной палаты и утверждена правительством ЯНАО. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников.
Анастасия Исмакова подтвердила свое назначение. Она рассказала, что на Ямале уже около года. «Приехала сюда по семейным обстоятельствам», — скромно объяснила Анастасия свой переезд из столицы России в Салехард.
Также она рассказала, что сейчас находится в стадии смены фамилии. На официальном сайте общественной палаты ЯНАО она значится уже как Анастасия Рудковская. Недавно она вышла замуж за известного в молодежной сфере региона чиновника Алексея Рудковского, который в феврале возглавил окружной молодежный центр технологий занятости.
Анастасия Рудковская (Исмакова) известна своей деятельностью в сфере молодежной политики и добровольчества. Она является соучредителем Фонда поддержки социальных молодёжных проектов и инициатив «Молодёжь страны», членом экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме, ранее была директором форума «Добровольцы России — 2017», заместителем директора «Роспатриотцентра».