27 марта 2019
26 марта 2019

Известная российская активистка вышла замуж за ямальского чиновника и перебралась в правительство региона

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 17:26
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Анастасия Исмакова перебралась на Ямал и возглавила аппарат Общественной палатыФото со страницы Анастасии Исмаковой в соцсети

Известная российская активистка, соучредитель Фонда поддержки социальных молодежных проектов и инициатив «Молодежь страны» Анастасия Исмакова переехала на Ямал. С 27 марта она возглавляет аппарат региональной общественной палаты. Ее кандидатура была выдвинута членами общественной палаты и утверждена правительством ЯНАО. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников.

Анастасия Исмакова подтвердила свое назначение. Она рассказала, что на Ямале уже около года. «Приехала сюда по семейным обстоятельствам», — скромно объяснила Анастасия свой переезд из столицы России в Салехард.

Также она рассказала, что сейчас находится в стадии смены фамилии. На официальном сайте общественной палаты ЯНАО она значится уже как Анастасия Рудковская. Недавно она вышла замуж за известного в молодежной сфере региона чиновника Алексея Рудковского, который в феврале возглавил окружной молодежный центр технологий занятости.

Анастасия Рудковская (Исмакова) известна своей деятельностью в сфере молодежной политики и добровольчества. Она является соучредителем Фонда поддержки социальных молодёжных проектов и инициатив «Молодёжь страны», членом экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме, ранее была директором форума «Добровольцы России — 2017», заместителем директора «Роспатриотцентра».

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