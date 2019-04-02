Дума Сургута потратит миллион рублей на книгу о себе

Дума Сургута, отмечающая в этом году 25-летие, потратит почти миллион рублей на книгу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе гордумы.
По версии источников агентства, на книгу планировалось потратить больше двух миллионов, а ее автором выступает пресс-секретарь гордумы Татьяна Дворникова, соратница спикера Надежды Краснояровой. Сама Дворникова опровергла эту информацию. «Над книгой работают много людей. Будут интервью депутатов разных созывов, фотографии. Недавно записали Александра Сидорова, который председательствовал в думе. Тираж книги 800 экземпляров. Стоимость контракта — 900 тысяч, никаких миллионов там нет. И это единственное, что будет на юбилее — не будет ни банкетов, ни фуршетов», — сообщили в пресс-службе думы Сургута.
Первоначальная цена лота на госзакупках составляла 2 млн рублей, но победитель (одна из типографий Сургута — прим. ред.) согласился отпечатать книгу за 900 тысяч. В гордуме отметили, что книга будет использоваться в качестве представительских подарков. Экземпляры также вручат депутатам разных созывов думы.