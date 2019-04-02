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Дума Сургута потратит миллион рублей на книгу о себе

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 08:48
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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, красноярова надежда, герб сургута, пономарев виктор, кириленко артем
В думе Сургута юбилей отметят без фуршетов, но с книгой о себеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дума Сургута, отмечающая в этом году 25-летие, потратит почти миллион рублей на книгу. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе гордумы.

По версии источников агентства, на книгу планировалось потратить больше двух миллионов, а ее автором выступает пресс-секретарь гордумы Татьяна Дворникова, соратница спикера Надежды Краснояровой. Сама Дворникова опровергла эту информацию. «Над книгой работают много людей. Будут интервью депутатов разных созывов, фотографии. Недавно записали Александра Сидорова, который председательствовал в думе. Тираж книги 800 экземпляров. Стоимость контракта — 900 тысяч, никаких миллионов там нет. И это единственное, что будет на юбилее — не будет ни банкетов, ни фуршетов», — сообщили в пресс-службе думы Сургута.

Первоначальная цена лота на госзакупках составляла 2 млн рублей, но победитель (одна из типографий Сургута — прим. ред.) согласился отпечатать книгу за 900 тысяч. В гордуме отметили, что книга будет использоваться в качестве представительских подарков. Экземпляры также вручат депутатам разных созывов думы.

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