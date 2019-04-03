Правительство Тюменской области оцепили из-за минирования

Здание правительства Тюменской области оцепили из-за звонка о минировании. На территории утром стояло несколько машин МЧС и полиции. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы.
В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт сообщения о минировании здания, но уточнили, что в данном случае задействованы силы сотрудников ФСБ и УМВД.
В УМВД по Тюменской области подтвердили выезд сотрудников к правительству, но причину не назвали.
В ФСБ ответили на звонок корреспондента, но комментировать ситуацию не стали: попросили перезвонить ближе к вечеру, но уточнили, что и тогда не смогут ничего рассказать.
Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский не ответил на звонок редакции. Пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов также проигнорировал звонок редакции.
Ни одно из ведомств не уточнило, было ли сообщение о минировании ложным.