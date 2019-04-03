02 апреля 2019
01 апреля 2019

Правительство Тюменской области оцепили из-за минирования

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 10:02
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Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, правительство тюменской области
Ни одно из ведомств не уточнило, было ли сообщение о минировании ложнымФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Здание правительства Тюменской области оцепили из-за звонка о минировании. На территории утром стояло несколько машин МЧС и полиции. Об этом «URA.RU» рассказали очевидцы.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт сообщения о минировании здания, но уточнили, что в данном случае задействованы силы сотрудников ФСБ и УМВД.

В УМВД по Тюменской области подтвердили выезд сотрудников к правительству, но причину не назвали.

В ФСБ ответили на звонок корреспондента, но комментировать ситуацию не стали: попросили перезвонить ближе к вечеру, но уточнили, что и тогда не смогут ничего рассказать.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский не ответил на звонок редакции. Пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов также проигнорировал звонок редакции.

Ни одно из ведомств не уточнило, было ли сообщение о минировании ложным.

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