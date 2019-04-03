В мэрии Нижневартовска отвечать за экономику будет бизнесвумен

В администрации Нижневартовска (ХМАО) новое назначение — пост директора департамента экономики заняла Ильяна Багишева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Прежний руководитель департамента экономики Елена Швец ушла на пенсию. А Ильяна Багишева ранее занимала пост начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства», — рассказали «URA.RU» в городской администрации.
В мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева работает чуть больше двух лет. До этого она занимала должность финансового директора в компании «СтимулТрансСервис» и являлась депутатом думы Мегиона.