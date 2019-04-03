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В мэрии Нижневартовска отвечать за экономику будет бизнесвумен

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 11:02
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Ильяна Багишева до прихода в администрацию Нижневартовска работала финансовым директором и являлась депутатом думы Мегионафото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В администрации Нижневартовска (ХМАО) новое назначение — пост директора департамента экономики заняла Ильяна Багишева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Прежний руководитель департамента экономики Елена Швец ушла на пенсию. А Ильяна Багишева ранее занимала пост начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства», — рассказали «URA.RU» в городской администрации.

В мэрии Нижневартовска Ильяна Багишева работает чуть больше двух лет. До этого она занимала должность финансового директора в компании «СтимулТрансСервис» и являлась депутатом думы Мегиона.

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