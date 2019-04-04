Прокуратура проверит видео, на котором охотник давит волка снегоходом

Правоохранительные органы проверят видео, на котором мужчина давит волка гусеницами снегохода, после чего издевается над зверем. О проверке сообщили в прокуратуре Алтайского края.
«Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с размещением пользователем социальной сети видеозаписи о жестоком обращении с животным», — говорится в заявлении ведомства. В прокуратуре уточнили, что речь идет о водителе снегохода, который давит гусеницами дикого зверя — волка.
В ведомстве пояснили, что совокупность факторов, при которых мужчина издевался над хищником, может привести к уголовному делу против водителя снегохода. «Охота на животных с использованием транспортных средств, в запрещенные сроки, без разрешения запрещена по закону и может образовывать состав уголовно-наказуемого деяния», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее волну негатива в соцсетях вызвал ролик, на котором мужчина давит волка снегоходом. Охотник периодически заводит двигатель и тыкает в морду волка оторванным бампером, снимая все на видео.
В некоторых регионах тем временем, наоборот, был разрешен массовый отстрел волков. Так, на севере Красноярского края хищников отстреливают прямо с вертолетов, напоминает ИА FlashSiberia.