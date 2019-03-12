Охотник в соцсетях похвастался тем, что выследил стаю волков и задавил одного из хищников. Но пользователи с резкой критикой обрушились на мужчину за то, что тот издевался над животным.
Видео широко распространилось в социальных сетях. На кадрах, снятых охотником, видно волка, которого буквально придавило снегоходом. Животное скалится, но не может сопротивляться и не пытается выбраться. «Посмотрите, что у нас здесь есть», — хвастается мужчина, снимая покалеченное животное. «Ну что, дружище, не хочешь кусаться?» — язвит охотник, тыча в морду волка оторванным от снегохода бампером. «Бампер сорвал волк», — объясняет мужчина. Ролик заканчивается словами охотника: «Ну что, с победой нас».
Однако в соцсетях такую «победу не оценили». «Слабо ему в схватке один на один с волком, а не на тракторе давить животное?» — негодовал пользователь Twitter Федька Каторжный. Аналогично к видео отнеслись и пользователи «ВКонтакте». Они называли охотника «садистом», «извращенцем» и «животным». «Тебя бы под снегоход», — злился Алексей Большаков. «Зачем так мучить животное? Возьми ружье и охоться сколько влезет», — недоумевал Руслан Хамзин. «Жаль волчишку», — грустила Вера Свердлова.
Но у охотника нашелся защитник. «Это он под снегоходом беззащитное животное, а на воле опаснейший хищник», — напомнил Константин Шилов. «Их [волков] в деревнях всю жизнь давят и лупят. Раньше деньги давали, а сейчас за несколько штук лицензию дают на лося», — объяснил он.