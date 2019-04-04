Ямальский прокурор заподозрил власти региона в бесполезной трате бюджета

Герасименко усомнился в необходимости закупки убойных комплексов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокурор ЯНАО Александр Герасименко потребовал у департамента агропромышленного комплекса региона объяснить, зачем нужно закупать два новых убойных комплекса, которые планируется установить в Тазовском и Шурышкарском районах. Каждый из комплексов стоит порядка 17 миллионов рублей. Речь о них зашла во время обсуждения планов по развитию оленеводства на заседании правительства региона.

Прокурор отметил, что в Шурышкарском районе всего шесть тысяч оленей, и комплекс там будет простаивать, а это — растрата бюджетных денег. «Я же не просто так эти вопросы задаю. Пять лет назад на заседании так же рассказывали о необходимости закупки модульных комплексов для сбора дирокосов. Три штуки их тогда купили, а потом главы Салехарда и Шурышкарского района отмахивались от них, потому что не знали, что им с ними делать. Так они по сей день и пылятся никому не нужные», — заявил Герасименко.

Представитель департамента АПК уточнил, что шесть тысяч оленей числятся только в предприятии Шурышкарского района. Помимо них есть еще и частные оленеводы.

Губернатор Дмитрий Артюхов поддержал прокурора и поинтересовался, какой объем оленины планируется производить на этом комплексе. Представитель департамента АПК к вопросу не был готов и ответить не смог. Вопрос о закупке модульных комплексов решили отложить и рассмотреть его позже отдельно.