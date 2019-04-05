Металлурги ждали, что к ним приедет куратор региональной экономики Руслан Гаттаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Курирующий экономику Челябинской области вице-губернатор Руслан Гаттаров и министр экономического развития региона Александр Смольников проигнорировали прошедший 5 апреля на Южном Урале международный металлургический саммит стран ШОС и БРИКС, сообщил участник форума «URA.RU». Зато чиновники рассказали, как в области «в хорошем смысле» препятствуют развитию промышленности.

«На саммит, поддержку которого осуществляет в том числе минэкономразвития Челябинской области, приехали представители металлургических предприятий из России и Казахстана. Однако, несмотря на заявленный статус мероприятия, первые лица региона на нем не появились. Вместо них к собравшимся обратился начальник управления промышленности Михаил Кнауб», — сообщил собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Еще большее недоумение металлургов вызвало выступление следующего докладчика — первого замминистра экологии региона Яны Куприковой, — в нем рассказывалось о рекультивации челябинской свалки и планах очистки русла реки Миасс. На вопрос, чем минэкологии может помочь предприятиям, последовал неожиданный ответ. «Мы то ведомство, которое препятствует — в хорошем смысле — развитию промышленности», — сообщила металлургам замминистра.

В минэкономразвития области заявили, что не имеют отношения к организации мероприятия. «Почему на сайте саммита говорится о поддержке со стороны министерства — нам непонятно», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.