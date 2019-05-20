19 мая 2019
17 мая 2019
16 мая 2019

Франция выдала России ямальца, которого разыскивали с 2010 года

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 13:25
Размер текста
-
17
+
Город во время ЧМ. Екатеринбург, темные очки, police, французская полиция
Французская сторона удовлетворила запрос прокуратуры ЯНАО (фото из архива)Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Французские силовики передали ямальским коллегам мужчину, которого ищут с 2010 года. Его подозревают в вымогательстве и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Подозреваемого доставили в Салехард (ЯНАО) в изолятор временного содержания. Материалы дела в отношении него сейчас находятся в отделе по расследованию особо важных дел в СУ СКР округа.

«Запрос удовлетворен французской стороной, обвиняемый передан сотрудниками компетентных служб Франции российским правоохранительным органам в аэропорту Шереметьево, где сразу же взят под стражу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

По данным надзорного органа, в октябре 2010 года пятеро мужчин потребовали у жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) 750 тысяч рублей за ущерб в ДТП по его вине. Он отказался платить, злоумышленники избили его и нанесли несколько ножевых ранений потерпевшему и его другу во дворе их дома. В результате один из потерпевших скончался. Троих из нападавших сразу задержали, суд приговорил их к различным срокам лишения свободы. Двоим все-таки удалось скрыться. Одного из них нашли во Франции.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...