Франция выдала России ямальца, которого разыскивали с 2010 года

Французская сторона удовлетворила запрос прокуратуры ЯНАО (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Французские силовики передали ямальским коллегам мужчину, которого ищут с 2010 года. Его подозревают в вымогательстве и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Подозреваемого доставили в Салехард (ЯНАО) в изолятор временного содержания. Материалы дела в отношении него сейчас находятся в отделе по расследованию особо важных дел в СУ СКР округа.

«Запрос удовлетворен французской стороной, обвиняемый передан сотрудниками компетентных служб Франции российским правоохранительным органам в аэропорту Шереметьево, где сразу же взят под стражу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

По данным надзорного органа, в октябре 2010 года пятеро мужчин потребовали у жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) 750 тысяч рублей за ущерб в ДТП по его вине. Он отказался платить, злоумышленники избили его и нанесли несколько ножевых ранений потерпевшему и его другу во дворе их дома. В результате один из потерпевших скончался. Троих из нападавших сразу задержали, суд приговорил их к различным срокам лишения свободы. Двоим все-таки удалось скрыться. Одного из них нашли во Франции.