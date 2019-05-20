Главный прокурор Ямала заработал меньше коллеги из Салехарда

Герасименко заработал шесть миллионов рублей, а Назаренко — на миллион больше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Главный окружной прокурор Ямала Александр Герасименко заработал меньше своего коллеги, законника из Салехарда Дениса Назаренко. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте окружного надзорного ведомства.

Главный окружной прокурор Александр Герасименко отчитался о доходе более шести миллионов рублей. В 2017 году он заработал 5,5 млн рублей. В собственности у него находятся ¼ доли в квартире более 130 квадратных метров. Земельный участок в две тысячи «квадратов» и нежилое помещение общей площадью 94 кв. м. Его супруга заработала чуть более 800 тысяч рублей. В собственности у нее автомобиль Toyota RAV-4, квартира на 72,9 кв. м. Она также владеет ¼ доли квартиры, площадь которой более 130 «квадратов».

Прокурор Салехарда Денис Назаренко задекларировал доход более семи миллионов рублей. В собственности у него автомобиль Mersedes Benz B 200. Его супруга, согласно документу, за прошлый год получила больше восьми миллионов рублей. Она владеет автомобилем Mersedes Benz GL500, земельным участком почти в 2,5 тысячи квадратных метров и жилым домом общей площадью более 500 квадратных метров.

Наименьший доход в сравнении с другими прокурорами указал и. о. прокурора ЯНАО по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Князькин. Он задекларировал доход 1,6 млн рублей. У него в собственности треть квартиры на 74,5 кв. м. Его супруга заработала чуть более миллиона рублей. Она владеет квартирой в 51,2 кв. м.