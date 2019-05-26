Однокомнатную квартиру звезды «Вечного зова» показали в шоу «Первого канала»

Дизайнеры преобразили гостиную Юрия Смирнова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однокомнатную квартиру актера Юрия Смирнова, известного по роли в сериале «Вечный зов», отремонтировала команда проекта «Идеальный ремонт» на «Первом канале». Профессиональные дизайнеры существенно обновили жилище, в котором артист много лет живет с женой.

До визита «Идеального ремонта» гостиная Смирнова, которая занимает площадь в 20 квадратных метров, была обставлена минимально. В ней стоял диван, два шкафа, стол и телевизор. 80-летний актер попросил у дизайнеров оформить комнату так, чтобы в ней могли одновременно ужиться он и его жена. Как объяснил Смирнов, и он, и его супруга неуступчивые люди с тяжелыми характерами, поэтому им необходимо «быть вместе, но в то же время отдельно».

Команда проекта полностью изменила интерьер гостиной, добавив больше светлых оттенков, как просил актер. Кроме того, дизайнеры поставили в комнате стеллаж, который разделяет зоны спальной и гостиной. «Хорошо, что мы не упали в обморок от увиденного», — поделился Смирнов впечатлениями.

Юрий Смирнов уже более 50 лет служит в Театре на Таганке, рядом с которым и находится его «однушка». Актер известен российским зрителям по ролям в сериале «Вечный зов» и фильмах «Бумбараш» и «Старики-разбойники».

Так выглядела квартира Смирнова до ремонта Фото: скрин из видео, «Первый канал»