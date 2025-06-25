«Отправили на фарш»: командование ВСУ посылает голых бойцов на фронт

Пленный Олексенко: командование ВСУ отправило военных на смерть из-за пьянства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцов ВСУ наказывают отправкой на передовую без оружия
Бойцов ВСУ наказывают отправкой на передовую без оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование отправило двух провинившихся солдат без оружия и экипировки на передовую после нарушения ими дисциплины. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Антон Олексенко, взятый в плен российскими бойцами группировки войск «Центр».

«Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту праведность командование тут же отправило их, по сути, на фарш, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, голыми», — рассказал Антон Олексенко на видео, которое есть в распоряжении URA.RU.

Также пленный сообщил, что во время обучения в 36-й бригаде неоднократно замечал у инструкторского состава и других военных татуировки с нацистской символикой, рунами и националистическими изображениями. По словам Олексенко, подобные знаки были распространены среди обслуживающего персонала и обычных военнослужащих, проходивших подготовку в бригаде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское командование отправило двух провинившихся солдат без оружия и экипировки на передовую после нарушения ими дисциплины. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Антон Олексенко, взятый в плен российскими бойцами группировки войск «Центр». «Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту праведность командование тут же отправило их, по сути, на фарш, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, голыми», — рассказал Антон Олексенко на видео, которое есть в распоряжении URA.RU. Также пленный сообщил, что во время обучения в 36-й бригаде неоднократно замечал у инструкторского состава и других военных татуировки с нацистской символикой, рунами и националистическими изображениями. По словам Олексенко, подобные знаки были распространены среди обслуживающего персонала и обычных военнослужащих, проходивших подготовку в бригаде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...