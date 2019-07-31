Лидер экологической оппозиции поддержал инициативу челябинского губернатора

Экологическое движение «СтопГОК», находившееся в жесткой оппозиции к властям Челябинской области, будет сотрудничать с созданным врио губернатора Алексеем Текслером координационным советом по экологическим вопросам. Фактически в регионе началась перезагрузка отношений между властью и общественниками-экологами.
«Мы рады, что глава региона прислушался к мнению экоактивистов. Готовы работать вместе, в том числе с участием наших экспертов, готовы помогать информацией по ряду промышленных объектов», — заявил 31 июля лидер «СтопГОКа» Василий Московец на совещании, посвященном созданию нового органа. Также он выразил надежду, что новый орган не повторит судьбу предшествующего, деятельность которого под конец правления экс-губернатора Бориса Дубровского фактически сошла на нет.
«Этой встречей Текслер „обнулил“ экологическое противостояние в регионе и в Челябинске, которое длилось несколько лет, — заявил „URA.RU“ политолог Александр Мельников. — Еще одно свидетельство его открытости, стремления найти общий язык со всеми сторонами. Недаром даже Московец заявил о готовности к сотрудничеству».
Новую структуру по предложению Текслера возглавил зампред Общественного делового совета нацпроекта «Экология» при Минприроды РФ Рашид Исмаилов. В нее войдут экоактивисты, руководители крупнейших предприятий региона и эксперты-экологи, в том числе международного уровня. Главной задачей совета станет создание экологического стандарта области, идею которого новый глава региона представил Владимиру Путину и получил одобрение президента.