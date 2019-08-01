Пермские власти выделят миллионы рублей на секундомеры

Электронный хронометраж на Пермском международном марафоне может обойтись бюджету в 3,9 млн рублей. Об этом говорится в двух открытых конкурсах на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“». Начальная цена первого контракта на «приобретение и поставку систем электронного хронометража» для марафона составила 2,2 млн рублей. Победителя конкурса должны определить 1 августа.
Исполнителя второго контракта на 1,7 млн рублей определят 16 августа. Согласно опубликованному договору, он должен будет обрабатывать персональные данные участников и учитывать фактическое время старта и финиша участников при помощи системы измерения времени MYLAPS BibTag.
Пермский международный марафон — популярное мероприятие, которое стали проводить при губернаторе Максиме Решетникове. В марафоне прошлого года участвовало восемь тысяч человек. В этом году соревнования пройдут 7—8 сентября. На старты уже зарегистрировалось около пяти тысяч человек из 148 городов мира, включая Францию, Украину, Польшу и Швецию.