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Пермские власти выделят миллионы рублей на секундомеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон
Пермский марафон начали проводить при губернаторе Максиме РешетниковеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Электронный хронометраж на Пермском международном марафоне может обойтись бюджету в 3,9 млн рублей. Об этом говорится в двух открытых конкурсах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“». Начальная цена первого контракта на «приобретение и поставку систем электронного хронометража» для марафона составила 2,2 млн рублей. Победителя конкурса должны определить 1 августа.

Исполнителя второго контракта на 1,7 млн рублей определят 16 августа. Согласно опубликованному договору, он должен будет обрабатывать персональные данные участников и учитывать фактическое время старта и финиша участников при помощи системы измерения времени MYLAPS BibTag.

Пермский международный марафон — популярное мероприятие, которое стали проводить при губернаторе Максиме Решетникове. В марафоне прошлого года участвовало восемь тысяч человек. В этом году соревнования пройдут 7—8 сентября. На старты уже зарегистрировалось около пяти тысяч человек из 148 городов мира, включая Францию, Украину, Польшу и Швецию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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