Полицейский из Екатеринбурга обвинил начальство в лишении сотрудников льгот

Сотрудник ГИБДД из Екатеринбурга обвинил руководство в создании препятствий при оформлении пенсии. Об этом он написал в паблике «Омбудсмен полиции».
«В отделе кадров полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга отказываются насчитывать срок льготной выслуги для выхода на пенсию, по устному указанию командира полка полковника Ярыш Р.Г., мотивируя тем, что и так работать некому. Так и живем. Дно», — написал полицейский, не указывая своего имени.
В ГУ МВД по Свердловской области это сообщение назвали «дубовым fake news». «Аноним, вероятно, не с той ноги встал, или выговор получил. То, что прописано в законодательстве, чиновник не может трактовать вольно. Если инспектор ДПС реально несет службу на дорогах, а не кабинетный сотрудник, он действительно имеет право на льготы, отказать ему в которых никто не может», — заявил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Источник «URA.RU» в ГИБДД Екатеринбурга подтвердил правдивость сообщения. «Все с боем на пенсию уходят. Некомплект подразделения процентов 30», — сообщил инсайдер.
Полицейские, которые являются подписчиками паблика, также уверены в достоверности новости и по-своему иронизируют. «Скоро и платить за выход на работу придется», — пишет один из комментаторов. «За аренду служебного транспорта, за лицензию на ствол, за форму (ой! она давно за свой счет!), за коммуналку (те, кто занимает кабинеты)…», — добавляет другой.