Для беглого вора в законе приготовили «особую миссию» в колонии

На родине криминальный авторитет будет «подминать зоны» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Роман Сычев (Сыч, Рома Казанский) в ближайшее время будет отправлен из казанского СИЗО-2 в местную ИК-2. У вора в законе особое задание — «подмять под себя зоны» Татарстана, которые сейчас контролируют эмигранты.

По данным «Прайм крайм», Сыч был задержан в Подмосковье в 2016 году. У него в машине обнаружили пистолет и наркотики. Орехово-Зуевский суд оправдал обвиняемого, постановив, что все найденное ему подбросили полицейские. Была информация, что на решение суда повлияли 40 миллионов рублей из воровского общака. Освобожденный подался в бега.

Через год Московский областной суд оправдательный приговор отменил и приговорил Сычева к 3,5 года лишения свободы. Задержали его прошлым летом с чужим паспортом и героином. Из Москвы 42-летнего Сыча этапировали на родину, в Казань. По мнению криминалитета, это было сделано «чтобы он подчинил все зоны Татарстана себе». «Сейчас он будет все подминать под себя. Зона гудит», — уточнил источник «Прайм крайм».

Последним королем криминального мира Татарстана был грузин Пецо (Реваз Бухникашвили). Он досрочно освободился из колонии в 2017 году, а затем умер от рака простаты.