Елена Драпеко указала несколько причин для любви россиян к СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне признали, что правительство Леонида Брежнева было лучше нынешнего из-за отсутствия справедливости в современной России, сказала «URA.RU» звезда фильма «А зори здесь тихие», депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Тогда было меньше информации и разрыв между социальными группами был несущественным. Сейчас люди ощущают несправедливость происходящего. Сколько бы ты ни работал, ты никогда не сможешь выскочить из своего социального слоя. А люди, которые совершенно незаконно обогатились в 1990-е годы, по-прежнему живут припеваючи», — отметила парламентарий.

Драпеко подчеркнула, что в СССР раздражал постоянный контроль и далеко не идеальная партийная номенклатура, но ситуацию перевешивала уверенность в завтрашнем дне. «В 1970-х годах прошла моя молодость. Я объехала все великие стройки, и мы понимали, что любая из этих строек улучшит жизнь всего общества. А сейчас стройки улучшают состояние владельца. Тогда же были покой и уверенность в завтрашнем дне», — сказала Драпеко в разговоре с «URA.RU».

Драпеко с 1972 по 1992 год работала на киностудии «Ленфильм», снялась в фильмах «А зори здесь тихие» (1972 год), «Вечный зов» и других. Брежнев занимал высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет — с 1964 года и до своей смерти в 1982 году.

Ранее сообщалось, что, по данным масштабного исследования «Левада-центра», россияне склонны считать эпоху Брежнева лучшим временем по сравнению с современной Россией. Респонденты считают, что в 1970-х—1980-х годах власть была ближе к народу.