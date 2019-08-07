Чиновникам пригрозили уголовными делами на совещании у полпреда Цуканова

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина разобраться с просроченной задолженностью в сфере ЖКХ. Об этом он заявил в ходе совещания 7 августа, после выступления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, передает журналист «URA.RU» с места событий.
«Я думаю, вместе с губернаторами работу проведем, посчитаем. Там, где она безнадежно просрочена, и мы не сможем взыскать, дадим правовую оценку вплоть до уголовных дел. Это причинение ущерба предприятию — непринятие мер по взысканию задолженности. (…) Здесь вопрос можно ставить о халатности», — ответил Гулягин на просьбу Цуканова. Полпред подчеркнул, что ответственность за это несет муниципальная власть.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе доклада также рассказал о том, как обстоят дела с текущей задолженностью в сфере ЖКХ. «Связано это с тем, что у нас организован северный завоз (доставка топлива и продуктов в отдаленные районы Севера в преддверии зимы — прим. ред.) и оплата единому поставщику за топливные ресурсы. Это идет в накопленную задолженность. Но по мере зимнего периода ресурсоснабжающие предприятия (РСП) закрывают ее», — отметил губернатор. Артюхов добавил, что в регионе северный завоз проходит успешно.
В совещании у Цуканова, отметим, принимали участие представители всех регионов УрФО. Обсуждались темы ЖКХ, капремонта и другие.