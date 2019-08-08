Глава свердловской полиции ждет приезда своего преемника

Владимир Миронов работает в должности врио с 1 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Свердловской области, генерал-майор Владимир Миронов ждет появления преемника, Александра Мешкова. О его назначении на Урал источник «URA.RU» сообщил в начале июля.

«Дата его приезда пока не назначена», — сообщил «URA.RU» Владимир Миронов, отвечая на вопрос о появлении Мешкова в полицейском главке.

Ранее официальные представители ГУ МВД по Свердловской области не подтверждали, что ведомство возглавит руководитель полиции Астраханской области.

Свердловская полиция работает без постоянного руководителя после того, как генерал-лейтенант Михаил Бородин в октябре 2018 года по ротации был переведен в Воронеж. Временно руководил главком генерал-майор Петр Кривегин, а с 1 июля 2019 года — генерал-майор Владимир Миронов. Претендентом на руководство называли 59-летнего начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта Олега Торубарова. Однако он был арестовали по подозрению в получении взятки. В июле «URA.RU» сообщило, что начальником ГУ МВД по Свердловской области будет назначен генерал-майор Александр Мешков, который сейчас возглавляет полицию Астраханской области.