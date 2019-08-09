ФСБ просят разобраться с трудоустройством и машинами челябинского отделения «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ФСБ и Генпрокуратуру пожаловались на фиктивное трудоустройство сотрудников регионального отделения «Единой России» (ЕР) помощниками депутатов Заксобрания Челябинской области и использование ими транспорта управделами губернатора, передает корреспондент «URA.RU». В Пермском крае такая проверка привела к возбуждению уголовного дела.

Жалобу подал житель Магнитогорска. По его словам, госслужащие, получающие зарплату из бюджета, по факту обслуживают интересы конкретной партии.

«В распоряжении исполкома „ЕР“ находятся два служебных автомобиля из госструктуры, входящей в состав управделами губернатора. В партии работают помощники депутатов ЗСО. Получается, что одной из партий предоставлены преимущественные права за счет бюджета. Среди аппарата и помощников депутатов ЗСО трудоустроены родственники руководства ЗСО», — говорится в обращении.

Руководителем регионального отделения «ЕР» и спикером ЗСО является Владимир Мякуш. «Конкретики в обращении нет, только предположения. Машины предоставлены всем фракциям для исполнения депутатских полномочий», — отметили в пресс-службе ЗСО. В партии неофициально заявили о кампании против Мякуша. Так, перед региональной конференцией была попытка раздать газету с компроматом об аварии с его участием.

В Перми силовики провели обыск в отделении «ЕР» и завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом предположительно стало фиктивное трудоустройство работников краевого аппарата ЕР помощниками депутатов ЗСО.