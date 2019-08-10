На Украине захотели сделать доллар национальной валютой

Украинцы сочли доллар более стабильной валютой, чем гривна
Граждане Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой сделать доллар национальной валютой. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в обращении к Зеленскому. Автор петиции указывает, что после изменения нацвалюты должны быть пересчитаны тарифы, цены, зарплаты, пенсии, вклады и прочее, пишут argumenti.ru.
Петиция появилась на сайте украинского президента 7 августа. Чтобы документ приняли на рассмотрение, подписать его должны 25 тысяч украинцев за 90 дней. В настоящий момент свои подписи оставили почти 50 человек.