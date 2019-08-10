09 августа 2019

На Украине захотели сделать доллар национальной валютой

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Украинцы сочли доллар более стабильной валютой, чем гривнаФото: Pixabay

Граждане Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой сделать доллар национальной валютой. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в обращении к Зеленскому. Автор петиции указывает, что после изменения нацвалюты должны быть пересчитаны тарифы, цены, зарплаты, пенсии, вклады и прочее, пишут argumenti.ru.

Петиция появилась на сайте украинского президента 7 августа. Чтобы документ приняли на рассмотрение, подписать его должны 25 тысяч украинцев за 90 дней. В настоящий момент свои подписи оставили почти 50 человек.

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