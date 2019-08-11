В Китае восхитились новейшим российским беспилотником

«Охотник» оценили эксперты за рубежом Фото: Минобороны РФ

Первый полет новейшего беспилотного летающего аппарата «Охотник» показал, что Россия до сих пор входит в число стран с сильнейшей военной промышленностью. Так оценили российскую разработку китайские эксперты.

«Беспилотный летательный аппарат-невидимка является главным направлением развития мировой авиационной промышленности в последние годы», — отмечает издание «Хуаньцю шибао». « Мало того, что конструкция летающего крыла в сочетании с размерами беспилотника очень мала, характеристики скрытности беспилотника „Охотник“ превосходят истребитель J-20, произведенный в Китае» — пишет китайское издание Sohu.

Стелс-беспилотник «Охотник» был создан АО «Компания «Сухой». Самолет выполнен по схеме «летающее крыло». Он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Небольшие размеры и особая конструкция позволяют «Охотнику» совершать маневры на сверхзвуковых скоростях, пишет телеканал 360. Специальные покрытия делают его почти незаметными для радиолокационных средств обнаружения.