Мошенники, из-за которых уборщица задолжала два миллиарда, сбежали за границу

Супруг уборщицы из Подмосковья считает, что женщину использовали преступники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники, обманувшие уборщицу из Подмосковья, которая задолжала банку два миллиарда рублей, сейчас могут находится за границей. Об этом заявил муж женщины.

«Ее втемную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 млрд. Там много человек проходит. Я знаю, что 16, на каждом человеке много миллиардов. Она открыла фирму, ее вызвали открыть счет. Она кредит взяла, выступила поручителем от фирмы. Там уставной капитал 100 тысяч, как они дали кредит, не знаю. Этой компании уже не существует, все уже за границей», — рассказал он РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что уборщица из Московской области, устроившись на работу, подписала документы, не прочитав их. В бумагах значилось, что она становится учредителем фирмы. На эту компанию преступники взяли кредит на 32 миллиона долларов (около двух миллиардов рублей). Суд решил, что женщина должна отдавать банку половину своей 15-тысячной зарплаты в течение 259 тысяч лет. Позднее выяснилось, что персональные данные уборщицы мошенники получили из налоговой службы. Теперь помочь женщине готовы правозащитники.