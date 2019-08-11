Выяснилось, как уборщица из Подмосковья задолжала два миллиарда

За уборщицу вступились правозащитники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Персональные данные уборщицы из Подмосковья, задолжавшей банку два миллиарда рублей, мошенники получили из налоговой службы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова.

«Все оказалось достаточно банально: персональные данные человека „слила“ налоговая служба» — сообщила Семенова. Она уточнила, что дело женщины из Воскресенска берет «под личный контроль», потому что «сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет», сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что дворник, устроившись на работу, подписала документы, не прочитав их. В бумагах значилось, что она становится учредителем фирмы. На эту компанию ЖКХ преступники впоследствии взяли кредит 32 миллиона долларов (около двух миллионов рублей). Компания обанкротилась, долг переложили на «главу» фирмы. Суд постановил, что женщина должна отдавать банку половину своей 15-тысячной зарплаты в течение 259 тысяч лет.