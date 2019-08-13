ФСИН оспорит крупный штраф за смерть заключенного, забитого «активистами» колонии

Впервые исправительное ведомство признано виновным в пытках заключенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское ГУФСИН опротестует решение суда, признавшего ФСИН виновной в том, что в колониях «активисты» бьют и пытают других заключенных. Из-за смерти арестанта Антона Штерна службу исполнения наказаний приговорили к выплате штрафа в 100 тысяч рублей.

«Сумма, конечно, небольшая — человеческая жизнь в нашей стране очень дешевая, — заявил „URA.RU“ готовивший иск адвокат Роман Качанов. — Главное, что суд признал вину государства». По его словам, это решение — прецедент: раньше в смерти заключенных в колониях признавали только сокамерников.

«Это администрация ИК-2 заставляла бить, пытать и унижать людей», — пояснил Качанов. Он приводит в пример историю экс-замначальника ИК-2 Михаила Белоусова, осужденного два года назад. На его компьютере были найдены файлы с пытками осужденных — это «активисты» передавали Белоусову «отчеты».

«Смерть Штерна наступила из-за телесных повреждений, причиненных другими осужденными, за которыми должна была следить администрация ИК-2, — признал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. — Но мы будем обжаловать это решение суда. Также наши юристы изучат последние высказывания адвоката Качанова, и, если они содержат необоснованные обвинения в адрес ФСИН, мы тоже обратимся в суд».

Осужденный Антон Штерн погиб в 2015 году после зверского избиения «активистами» за то, что он отказался платить им деньги. Дело вел Следственный комитет, через два года фигурантов приговорили к компенсации ущерба матери погибшего.