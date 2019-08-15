Кандидата от ЛДПР снимают с серовских выборов из-за поющих коровок

Коровки Евгении Чудновец не только поют, но и шуршат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Серовскую территориальную избирательную комиссию поступила жалоба (есть в распоряжении «URA.RU») на кандидата в депутаты Госдумы от ЛДПР Евгению Чудновец. В документе говорится, что при регистрации она предоставила недостоверную декларацию за 2018 год.

Эти игрушки Евгении Чудновец стоят по 2500 рублей Фото: страница «Тини лав игрушки Tini love» ВКонтакте

В декларации Чудновец говорится, что в предыдущем году она не получала доходов. Автор жалобы при этом указывает ссылки на страницы кандидата в соцсетях, через которые она ведет торговлю игрушками из детского мультсериала «Tini love» (маленькими коровами, овечками и собаками). Стоимость одной игрушки варьируется от 1700 до 3850 рублей. Деньги переводились на банковскую карточку кандидату. Чудновец в своих сообщениях обещает, что товар будет доставлен почтой или курьером в любой город любой страны.

Евгения Чудновец лично проводила розыгрыши и предлагала скидки. «Наша коровка может не только петь, говорить и смеяться. В игрушку можно положить развивающие элементы, которые издают разные звуки», — пишет она в соцсетях.

Сама Чудновец заявила «URA.RU», что шитье игрушек не приносило ей никакого дохода. На вопрос, действительно ли ей клиенты перечисляли деньги на банковскую карту, она ответила: «Не понимаю, о чем идет речь».