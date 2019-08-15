В «Антивирусе Касперского» нашли опасную уязвимость

В антивирусной программе «Лаборатории Касперского» нашли уязвимость, из-за которой злоумышленники могли использовать личные данные пользователей. Об этом рассказал редактор немецкого журнала c’t Рональд Айкенберг, который тестировал антивирус.
«Я заметил изменение HTML-кода всех страниц при серфинге в интернете. Я думал, что такое возможно только у троянских программ для взлома онлайн-банкинга», — цитирует Айкенберг газета «Коммерсант». Журналист выяснил, что данный скрипт показывал изображение торговой марки антивирусника в поле адреса, что подтверждало безопасность сайта.
Оказалось, что измененный HTML-код, который присваивался индивидуально каждому компьютеру, позволял злоумышленникам отслеживать активность ПК и таким образом шпионить за пользователями. По мнению немецкого журналиста, уязвимость наблюдается во всех версиях антивируса для Windows, выпущенных с 2015 года. Не имеет значение, с какого браузера пользователь выходит в интернет. Айкенберг сообщил о недостатках системы в «Лабораторию Каперского», и те, в свою очередь, признали ошибку и изменили систему.
Как писало ранее «URA.RU», в интернете появился вирус, который, пользуясь уязвимостью в системе Windows, требует от пользователей выкуп. Об этом рассказали в компании «Лаборатория Касперского», которая занимается разработкой систем защиты компьютеров, напоминает телеканал «