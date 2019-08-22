Регистрационные данные присваиваются «случайным образом», утверждают в ГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник ГИБДД города Сухой Лог (Свердловская область) Константин Калугин зарегистрировал «красивый номер» для своего автомобиля. Фотографию машины с госномером *333** 196 «URA.RU» предоставил источник в правоохранительных органах.

Коллеги Калугина рассказали, что он приобрел новый достаточно скромный автомобиль Лада Веста GFL 2017 года выпуска, однако номер ему достался непростой. Известно, что до назначения начальником городской госавтоинспекции Кулагин возглавлял регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО) в этом же ГИБДД.

Автомобиль Калугина крайний слева во дворе ГИБДД Сухого Лога Александр Лукманов

В УГИБДД по Свердловской области заверили, что номера автовладельцам достаются по воле случая, и вмешательства человека быть не может. «Регистрационные знаки присваиваются случайным образом, автоматически при регистрации федеральной автоматизированной системой», — объяснили «URA.RU» в группе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» писало об аналогичной истории в Тюменской области: там начальник ОВД Уватского района Александр Лукашенко случайно получил для своей машины номер *111**.