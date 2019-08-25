На Урале поезд насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку

Женщина попала под поезд в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Первомайской поезд сбил пенсионерку. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
О ЧП в полицию сообщила билетный кассир станции Первомайская. 94-летняя женщина попала под поезд №101, который ехал из Нижневартовска в Пензу. В итоге пенсионерка скончалась.
«Проводится доследственная проверка. Следственные органы осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили агентству в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.