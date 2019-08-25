24 августа 2019
23 августа 2019

На Урале поезд насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина попала под поезд в ЕкатеринбургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Первомайской поезд сбил пенсионерку. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

О ЧП в полицию сообщила билетный кассир станции Первомайская. 94-летняя женщина попала под поезд №101, который ехал из Нижневартовска в Пензу. В итоге пенсионерка скончалась.

«Проводится доследственная проверка. Следственные органы осматривают место происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили агентству в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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