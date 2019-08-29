Новый председатель Пермского краевого суда будет назначен только через год

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов ушел в отставку 28 августа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый председатель в Пермском краевом суде появится не раньше весны-лета следующего года, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что сейчас никто из судейского сообщества края и руководства региона не знает, кто займет пост ушедшего в отставку Владимира Вельянинова.

«Назначение председателя — длительная процедура. Конкурс объявлен, заявки принимаются до 12 сентября, но скорее всего никто не заявится. Все-таки это такая должность, на которую заявляются, получив предварительное одобрение. Если заявки и поступят, то они, вероятнее всего, не получат одобрение, и процесс затянется еще больше», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Если же желающих принять участие в конкурсе не найдется, будет объявлен новый прием заявок, который продлится минимум до конца октября.

«Как только Высшая квалификационная коллегия судей России примет заявки, она начнет их рассматривать. Это еще несколько месяцев, потом несколько формальных процедур, затем документ попадает в администрацию президента страны. После этого глава государства должен подписать указ о назначении председателя суда», — объяснил процедуру назначения собеседник агентства.

По его мнению, сейчас на уровне федерации идет активный поиск возможного претендента. При этом отмечается, что, возможно, этот человек будет из другого региона. До назначения нового председателя исполнять его обязанности будет бывший заместитель Вельянинова — Наталья Киселева.