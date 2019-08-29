Югорчанин отправится в колонию за то, что в качестве взятки катался на джипе

Ханты-Мансийский районный суд признал виновным сотрудника коммерческого предприятия, которому в качестве взятки давали покататься на джипе Toyota Land Cruiser 200. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
Подсудимый по роду служебной деятельности контролировал работу предпринимателя, который оказывал предприятию транспортные услуги. За возможность брать в личное пользование джип, мужчина начал совершать незаконные действия в пользу коммерсанта — подписывать ложные путевые листы, умалчивать о техническом состоянии транспорта. «В течение двух лет подсудимый пять раз получал в пользование автомобиль, которым пользовался по несколько месяцев, при этом совершал неправомерные действия в интересах индивидуального предпринимателя и в ущерб интересам фирмы», — отметили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Преступление было выявлено при участии службы безопасности предприятия и полиции. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.