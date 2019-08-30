Названы регионы-лидеры по числу долгожителей

Семь из 10 долгожителей — женщины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве и Санкт-Петербурге проживает больше всего людей старше 100 лет. Урал не вошел в топ регионов- долгожителей, составленный Росстатом.

Москва заняла в этом списке первое место. Там насчитали 6525 человек в возрасте 100 и более лет. На второй строчке оказался Санкт-Петербург — в северной столице оказалось 2940 долгожителей. Третьей стала Астраханская область — в этом регионе проживает 664 человека старше 100 лет.

Далее в рейтинге идут: Московская область (633 долгожителя), Краснодарский край (527), Самарская область (403), Татарстан (371), Воронежская область (364), Новосибирская область (327) и Волгоградская область (313), пишет «Ридус». При этом антилидером рейтинга стала Чукотка — там не нашли ни одного человека старше 100 лет.

За последние два года число долгожителей в России увеличилось на 17%, достигнув 20 тысяч 582 человек. Из них 70% — это женщины, уточняет «Национальная служба новостей».