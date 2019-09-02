02 сентября 2019

Главу Центрального военного округа заметили в компании с влиятельным бизнесменом

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург
Присутствие Андрея Симановского (справа) на трибуне рядом с Александром Лапиным оказалось неслучайнымФото: Анна Майорова © URA.RU

В посвящении первокурсников Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) 2 сентября приняли участие неожиданные лица. К традиционно участвующему в церемонии командующему Центральным военным округом Александру Лапину на плацу перед учебным заведением присоединились замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов и влиятельный екатеринбургский бизнесмен Андрей Симановский.

Суворовцы получили современный компьютерный класс благодаря заботе бизнеса
Фото: eksvu.ru

Присутствие последнего военные объяснили его непосредственным участием в подготовке училища к новому учебному году. «Владелец компании „Сима-ленд“ Симановский Андрей Моисеевич в День знаний подарил ЕкСВУ новый компьютерный класс, укомплектованный самым современным оборудованием. Первое занятие в классе было проведено для суворовцев пятой роты», — пояснили в учебном заведении. В самом «Сималенде» уточнили, что помогли суворовскому училищу с установкой 21 нового компьютера.

Выступая перед собравшимися Александр Лапин назвал воспитанников училища «будущим оплотом нашей страны, будущим золотым генофондом нашей великой России». Борис Кириллов озвучил обращение к суворовцам полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова: «Обращаясь к суворовцам, хочу выразить, что и в дальнейшем добросовестное отношение к учебе, настойчивое овладение профессиональным мастерством, выработка в себе качеств, присущих российскому офицеру всегда будут отличать вас и являться достойным примером служения отчизне».

Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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