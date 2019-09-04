Депутаты Екатеринбурга меняют систему выбора места для собора Святой Екатерины

Опрос мнения жителей Екатеринбурга по месту строительства собора Святой Екатерины проведут по новой системе. Изменения в положение о порядке сбора мнений горожан по ключевым вопросам местного самоуправления в среду, 4 сентября, одобрила комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью думы Екатеринбурга.
Прежнее положение об опросе, как объяснили инициаторы поправок, «не в полной мере учитывало многообразие форм и вариантов проведения опроса граждан». «Положение <…> ограничивает возможность включения в опросный лист нескольких вопросов или вопросов с альтернативными вариантами выбора», — говорится в пояснительной записке к поправкам, рассмотренным комиссией.
После заседания председатель комиссии Алексей Вихарев пояснил, что принятые сегодня поправки не отвечают на массу вопросов — в том числе, как избежать «каруселей» с опрашиваемыми, сохранить тайну голосования или сколько участков задействовать под опрос. Параметры этого опроса депутаты планируют начать обсуждать не раньше 24 сентября.
«Мы выносим на думу лишь скелет опроса, который после принятия нынешних поправок приобретает более совершенную форму. Это свидетельствует о желании сделать процедуру принятия решений в городе более демократичной и прозрачной», — отметил Вихарев. В предстоящем опросе по собору Святой Екатерины, как ожидается, жителям будут предложены три площадки: перекресток улиц Белинского—Фурманова, на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.