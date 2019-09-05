Вор в законе мог отречься от титула из-за романа с чиновницей

Эксперты назвали истинную причину отказа Мухи Люберецкого от титула вора в законе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Решение 59-летнего Олега Мухаметшина (известного как вор Муха Люберецкий) об отказе от титула вора в законе может быть связано с его романом с госслужащей.

«У Мухи уже несколько лет роман с чиновницей, которая сетует, что он ее компрометирует. Вот для нее, как говорят, и был разыгран этот спектакль с заявлением», — рассказала «Комсомольской правде» редактор издания «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

Несмотря на это, сам факт отречения Мухи Люберецкого от воровского титула эксперты считают крайне удивительным. «Муха всегда считался идейным вором, который придерживался всех традиций. Поэтому я удивлен. Возможно, с возрастом он просто устал „играть в тюрьму“, решил встретить старость, попивая чаек и нянча внуков? Воров, которые потеряли свой статус, называют прошляком. Для Мухаметшина хорошо, что он сам сделал такое заявление. Плохо было бы, если бы его на сходке раскороновали», — сообщил журналистам криминалист Михаил Игнатов, долгое время работавший в силовых структурах.

Ранее стало известно, что Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе, обратившись с соответствующим заявлением к начальнику московской полиции. Он стал первым российским криминальным авторитетом, отказавшимся от титула. Мухаметшин был «коронован» в 1994 году. Он относился к клану бывшего главного в России вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). В беседе с «URA.RU» специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров рассказал, что за отказ от «звания» с вором могут расправиться его товарищи.