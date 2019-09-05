Проект Евгения Куйвашева будет реализован и без Сергея Гайды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-замминистра соцполитики Свердловской области Сергей Гайда нашел новое место работы. Как стало известно «URA.RU», сына общественного советника губернатора трудоустроили в НПО «Сапфир» — свердловскую компанию-разработчик программного обеспечения для органов власти.

Факт трудоустройства косвенно подтвердили и на самом предприятии: «Он ушел на переговоры, и это на час-два, лучше перезвоните ему завтра», — заявила секретарь предприятия.

НПО «Сапфир» в областном правительстве известно тем, что региональный вице-губернатора и министр финансов Галина Кулаченко продвигает интересы объединения на IT-семинарах. Также она выпускала монографию вместе с замдиректора НПО Ильей Крупиным.

В статусе замминистра соцполитики Сергей Гайда курировал реализацию проекта «Единой социальной карты» (ЕСК), ежегодный оборот которого после внедрения оценивался в 10 млрд рублей. Об успехах чиновника на посту ничего не известно, он уволился в начале августа.

Гайду сменила экс-заместитель прокурора Екатеринбурга Ирина Чернышева — по неподтвержденным данным, сестра бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Факт ее назначения «URA.RU» подтвердил министр Андрей Злоказов.

Заниматься масштабным проектом ЕСК Чернышева не будет: ответственным за дальнейшую реализацию назначен работающий меньше года на своем посту замминистра социальной политики Алексей Сабитов.