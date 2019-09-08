Спасатели помогают проголосовать избирателям из подтопленных сел России

Сотрудники МЧС в Хабаровском крае помогают жителям региона добраться на выборы. Спасатели переправляют местных жителей через подтопленные улицы на лодках.
«Спасатели в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, а также в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы, где на высокопроходимой технике, где на лодках», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС.
В Хабаровском крае так и не разрешилась серьезная гидрологическая проблема — в регионе в зоне паводка расположены 80 населенных пунктов. Самая сложная ситуация у Комсомольска-на-Амуре, где уже затоплен 121 частный дом и городская набережная, а уровень воды продолжает расти. В Комсомольске-на-Амуре перенесли два избирательных участка из тех строений, которые могут оказаться в затопленной зоне.
В Хабаровском крае 8 сентября проходят выборы в Госдуму. Помимо этого, жители региона выберут новый созыв Законодательной думы региона, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.