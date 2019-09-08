07 сентября 2019

Спасатели помогают проголосовать избирателям из подтопленных сел России

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Обход Борисом Дубровским места строительства конгресс-холла Таганай 2020 на улице Труда. Челябинск, арматура, лужа, стройка, потоп
Из-за потопа жители региона вынуждены добираться до избирательных участков на лодкахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники МЧС в Хабаровском крае помогают жителям региона добраться на выборы. Спасатели переправляют местных жителей через подтопленные улицы на лодках.

«Спасатели в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, а также в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы, где на высокопроходимой технике, где на лодках», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС.

В Хабаровском крае так и не разрешилась серьезная гидрологическая проблема — в регионе в зоне паводка расположены 80 населенных пунктов. Самая сложная ситуация у Комсомольска-на-Амуре, где уже затоплен 121 частный дом и городская набережная, а уровень воды продолжает расти. В Комсомольске-на-Амуре перенесли два избирательных участка из тех строений, которые могут оказаться в затопленной зоне.

В Хабаровском крае 8 сентября проходят выборы в Госдуму. Помимо этого, жители региона выберут новый созыв Законодательной думы региона, депутатов собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.

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