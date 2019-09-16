Россиян раздражают фото чужих отпусков

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Фото из отпусков не нравятся 10% россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждому десятому опрошенному россиянину не нравятся фото из чужих отпусков. Такие данные приводит сервис путешествий Туту.ру.

«Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», — цитирует результаты исследования РИА «Новости». Большую часть опрошенных (19%) раздражают фото ног на фоне моря, пляжа или бассейна. Второй популярный раздражитель — фотографии еды. Такие фото не нравятся 16% опрошенных.

Пейзажные фото или фото в купальниках раздражают меньше всего. 42% опрошенных заявили, что их в принципе не раздражают отпускные фото. В исследовании сервиса приняли участие 2,7 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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