Россиян раздражают фото чужих отпусков

Фото из отпусков не нравятся 10% россиян
Каждому десятому опрошенному россиянину не нравятся фото из чужих отпусков. Такие данные приводит сервис путешествий Туту.ру.
«Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», — цитирует результаты исследования РИА «Новости». Большую часть опрошенных (19%) раздражают фото ног на фоне моря, пляжа или бассейна. Второй популярный раздражитель — фотографии еды. Такие фото не нравятся 16% опрошенных.
Пейзажные фото или фото в купальниках раздражают меньше всего. 42% опрошенных заявили, что их в принципе не раздражают отпускные фото. В исследовании сервиса приняли участие 2,7 тысячи человек.